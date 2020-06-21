Пьяный водитель был задержан в Дедовичах
В Дедовичах задержали пьяного водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожная полиция в ходе проводимых мероприятий установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.
18 июня утром у дома на улице Бундзена в посёлке Дедовичи стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-21053. За рулём автомобиля находился 23-летний местный житель в состоянии опьянения.
Свою вину задержанный отрицать не стал. Молодому человеку грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде.