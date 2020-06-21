Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартовал в Псковской области

12:02, 21 июня 2020, ПАИ

В Псковской области сегодня, 21 июня, стартовал первый региональный онлайн-форум молодых семей. Форум призван стать коммуникационной площадкой молодых семей и пар с детьми из всех районов области, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В первый день форума участники расскажут о своей общественной деятельности и обсудят новые перспективные идеи, направленные на популяризацию семейных ценностей среди молодёжи и семейного образа жизни. Кроме того, они научатся оформлять свои инициативы в проектные заявки.

В ходе мероприятия, в рамках семинара «Любовь, семья, счастье: путь развития длиною в жизнь», который состоится в этот же день, выступит руководитель проектного центра уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка, руководитель Агентства социально-демографического развития, председатель экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Григорий Сайфуллин.

Форум будет длиться более двух недель. В течение этого времени участникам мероприятия будет предоставлено индивидуальное сопровождение с целью проработки проектных заявок, сформированных на основании существующих инициатив.

Заключительный этап мероприятия 7 июля, приуроченный к всероссийскому празднику – Дню любви, семьи и верности, будет посвящён презентациям проектов и получению обратной связи по ним.

Наиболее перспективные проекты будут доработаны и представлены к участию во Всероссийском форуме молодых семей.

Организатором форума выступает управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области при содействии центра социального проектирования и добровольчества «Команды 2018».