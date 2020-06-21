В акции «Свеча памяти» примут участие псковские росгвардейцы

12:30, 21 июня 2020, ПАИ

Псковские росгвардейцы примут участие в акции «Свеча памяти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Накануне Дня памяти и скорби руководство и личный состав регионального управления Росгвардии возложат цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове. Сотрудники Росгвардии зажгут свечи в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Международную акцию «Свеча памяти» проводят с 2009 года ежегодно. Свечи зажигают в честь 27 миллионов погибших и всех павших в боях за Родину.

Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев.