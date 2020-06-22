Ещё 61 человек заразился коронавирусом в Псковской области
Ещё 61 человек заразился коронавирусом в Псковской области, сообщает Telegram-канала "COVID-19. Псковская область". В общей сложности число зарегистрированных случаев болезни в регионе достигло 2414.
Выздоровели и выписаны за последние сутки ещё 10 человек. Итого сумели поправиться 743 человека. Число смертей - по-прежнему 19.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 675, Великие Луки – 496, Бежаницкий район - 11, Великолукский район – 145, Гдовский район – 58, Дедовичский район – 33, Дновский район - 87, Красногородский район – 6, Куньинский район –20, Локнянский район - 7, Невельский район - 82, Новоржевский район – 16, Новосокольнический район - 53, Опочецкий район – 30, Островский район – 187, Палкинский район - 19, Печорский район – 32, Плюсский район – 81, Порховский район - 118, Псковский район – 176, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 5, Пыталовский район – 8, Себежский район – 16, Стругокрасненский район – 32, Усвятский район - 15.