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Общество

Всероссийская минута молчания состоится 22 июня

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 состоится Всероссийская минута молчания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

К минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации, компании и каждый житель России.

В 12:15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Минуту молчания представит Игорь Кириллов – советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР.

Также 22 июня пройдет акция «Свеча памяти» в онлайн-формате.

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