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Общество

Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)

 

В понедельник, 22 июня, гостьей ПАИ-live стала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Каким образом Совет Федерации «пропускает» через себя законодательные инициативы и законопроекты, какую роль в этом играют наказы избирателей — об этом говорим с сенатором Еленой Бибиковой.

Прямая трансляция разговора также проходит в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

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