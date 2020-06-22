Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)

11:04, 22 июня 2020, ПАИ

В понедельник, 22 июня, гостьей ПАИ-live стала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Каким образом Совет Федерации «пропускает» через себя законодательные инициативы и законопроекты, какую роль в этом играют наказы избирателей — об этом говорим с сенатором Еленой Бибиковой.

Прямая трансляция разговора также проходит в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».