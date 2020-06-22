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Общество

На 30% подешевел внутренний туризм в России

В России начальные цены по популярным отечественным направлениям из Москвы на первые числа июля 2020 года оказались на 30 % дешевле, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Дешевле всего можно вылететь из Москвы на Черное море. Турпакет на 7 ночей с проживанием в трёхзвёздочном отеле на двух взрослых стоит от 13,9 до 18,8 тысяч рублей.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что самые дешевые туры на Черное море на двоих на десять дней в начале июля 2019 года стоили 35-36 тысяч рублей.

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