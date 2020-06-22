В Пскове переиздали книгу «Во славу павших, во имя живых!»

15:37, 22 июня 2020, ПАИ

Ко Дню памяти и скорби в Пскове выпустили обновлённое и дополненное издание книги «Во славу павших, во имя живых!», посвящённую памятникам и памятным местам города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Впервые эта книга была издана десять лет назад к 65-летию Великой Победы. К 75-й годовщине Победы она переиздана тиражом 60 экземпляров.

Над этой книгой работали сотрудники Историко-краеведческой библиотеки имени Василёва и Центральной городской библиотеки на Конной.

Предисловие к ней в своё время написал заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, почётный гражданин города Пскова Иван Егорович Калинин.

Научным консультантом издания стала старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Марина Сафронова. Проект возглавила Заслуженный работник культуры, директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова.

Полистать новую книгу можно здесь. Её электронная версия находится здесь.