Искусственные неровности появятся у детсада №2 в Пскове

17:04, 22 июня 2020, ПАИ

Искусственные неровности появятся у детсада №2 на улице Боровой в Пскове и на улице Карбышева у дома №4. Такое решение приняли участники городской комиссии по безопасности дорожного движения на заседании 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На предложение местной жительницы обустроить в этих точках пешеходные переходы начальник псковского ГИБДД Владимир Папорт заметил, что это переходы должны быть дополнены соответствующими знаками и разметкой. К тому же слежует обеспечить освещение и подходы к «зебре». «Вопрос, конечно, давно назрел, но это потребует больших финансовых затрат», - отметил Папорт.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Градский сообщил, что организацию переходов внесут в плане на 2021 год, а неровности установят уже сейчас.