0
18:13
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
18:11
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
18:08
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
17:34
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой
17:29
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
17:21
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
17:06
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
Еще новости
Общество

Искусственные неровности появятся у детсада №2 в Пскове

Искусственные неровности появятся у детсада №2 на улице Боровой в Пскове и на улице Карбышева у дома №4. Такое решение приняли участники городской комиссии по безопасности дорожного движения на заседании 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На предложение местной жительницы обустроить в этих точках пешеходные переходы начальник псковского ГИБДД Владимир Папорт заметил, что это переходы должны быть дополнены соответствующими знаками и разметкой. К тому же слежует обеспечить освещение и подходы к «зебре». «Вопрос, конечно, давно назрел, но это потребует больших финансовых затрат», - отметил Папорт.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Градский сообщил, что организацию переходов внесут в плане на 2021 год, а неровности установят уже сейчас. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
22 июня 2020
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
22 июня 2020
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
22 июня 2020
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой
22 июня 2020
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой 1
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
22 июня 2020
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
22 июня 2020
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
22 июня 2020
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП
22 июня 2020
В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП

Идет загрузка...