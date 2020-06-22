Двоих жителей Невеля отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

16:52, 22 июня 2020, ПАИ

Двоих жителей Невеля отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Будучи трудоспособными, обвиняемые – мужчина и женщина – официально не трудоустроились и не встали на учёт в Центр занятости населения. При этом они не оказывали добровольной материальной помощи детям, а мер к погашению задолженности по алиментам не принимали.

В пресс-службе пояснили, что должников по алиментам уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

В судебном порядке должников признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 157 УК РФ. Отцу-должнику назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, а матери-должнице – в виде шести месяцев.