В Пскове переиздали книгу «Во славу павших, во имя живых!»

18:50, 22 июня 2020, ПАИ

К Дню памяти и скорби, который в России ежегодно отмечают 22 июня, Централизованная библиотечная система Пскова выпустила обновлённое и дополненное издание книги «Во славу павших, во имя живых!», посвящённую памятникам и памятным местам города, связанным с Великой Отечественной войной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В новом варианте книги можно подробно ознакомиться с историями и фото братских воинских захоронений, мемориальных знаков, камней на местах концлагерей, памятных досок, посвященных участникам Великой Отечественной войны, музеев и выставок- экспозиций Пскова.

Впервые эта книга была издана десять лет назад к 65-летию Великой Победы. К 75-й годовщине Победы она переиздана при финансовой поддержке Управления культуры администрации Пскова в типографии «Конкорд» тиражом 60 экземпляров.