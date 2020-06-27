Эксклюзивное видео: историк впервые показал тюрьму гестапо в Пскове
Директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев выступил с инициативой создания в Пскове музея оккупации. Исследователь предлагает открыть экспозицию в здании на улице Ленина, там, где в годы оккупации находилась эстонская полиция безопасности, в том числе тюрьма, где оккупанты держали гражданских жителей города. О своей инициативе Юрий Алексеев рассказал губернатору и эксклюзивно для ПАИ впервые показал заброшенный подвал бывшего гестапо.