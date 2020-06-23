Новейшее вооружение покажут на параде Победы в Москве

08:52, 23 июня 2020, ПАИ

Парад в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня, будет содержать множество отсылок к параду победителей 1945 года, а также станет местом презентации новейшего российского вооружения, сообщает газета «Известия».

В механизированной колонне можно будет увидеть множество самых современных образцов техники. При этом данных о некоторых до сегодняшнего дня не было — никто не видел даже фотографий. На параде будет задействовано более 200 единиц техники. Первыми на площадь выйдут танки Т-34-85.

Современные танки будут представлены сразу в четырех вариантах: на площади появятся модернизированные Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3, а также новейшие «Арматы». Впервые зрители увидят новую 300-миллиметровую РСЗО «Торнадо-С» — преемницу «Смерча». Вплоть до репетиций парада ее облик оставался засекречен.

В пешей части примут участие 13 тыс. военных. Порядок прохождения колонн напомнит о том, как шли красноармейцы по Красной площади 75 лет назад.