Криптовалютчики из Псковской области похитили электроэнергии на миллион рублей

16:23, 23 июня 2020, ПАИ

Криптовалютчики из Псковской области похитили электроэнергии более чем на миллион рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Подпольная майнинг-ферма была спрятана в ангаре на территории производственной базы в поселке Кунья. Специалисты псковского филиала «Россети Северо-Запад», АО «Псковэнергоагент» вместе с полицейскими провели проверку прибора учета электроэнергии.

При осмотре счётчика выяснилось, что майнеры- злоумышленники повредили антимагнитную пломбу и установили на него магнит, чтобы безучётно использовать электроэнергию. Внутри ангара обнаружилось оборудование для производства криптовалюты, незаконно подключенное к сетям Псковского филиала.

Ущерб от действий энерговоров в настоящее время оценивается. Но уже очевидно, что речь идет о хищении энергии в особо крупном размере (свыше 1,25 млн рублей). Материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Виновным грозит уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на единый бесплатный телефон «горячей линии» Россети Северо-Запад: 8-800-220-0-220.