Дня тишины накануне голосования по поправкам в Конституцию не будет

16:36, 23 июня 2020, ПАИ

Дня тишины накануне голосования по поправкам в Конституцию не будет, сообщил преседатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире ПАИ-live.

«Голосование по поправкам - это уникальное событие. Его не следует сравнивать ни с выборами, ни с референдумами. Здесь нет политической конкуренции, агитации, как и нет традиционного дня тишины, есть только информирование граждан. Все 6 дней с момента начала голосования мы работаем, и вплоть до 1 июля будет произоводиться информирование граждан», - уточнил Игорь Сопов.

Помощь в информировании граждан окажут волонтёры. «Это законно, легитимно. Это помогает сделать правильный выбор, а также узнать точное время и место проведения голосования», - добавил Игорь Сопов.