100 млрд рублей направят в регионы для компенсации потерь из-за пандемии

17:55, 23 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил направить в регионы дополнительную финансовую помощь, на эти цели выделят еще 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом глава государства заявил во время обращения к гражданам 23 июня.

Эти средства необходимы, чтобы компенсировать расходы регионов на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

Еще 100 миллиардов рублей выделят на реконструкцию дорожной сети в регионах, которые качественно и с опережением сроков строят и ремонтируют дороги.