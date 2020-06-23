75 молодых деревьев высадили жители Острова в рамках акции «Сад Памяти»
Жители Острова высадили 75 молодых деревьев в рамках акции «Сад Памяти». Саженцы клёна, берёзы и каштана высадили в разных местах города, сообщает газета «Островские вести».
Работники школы № 1 высадили деревья в центральной части Острова, у воинского мемориала рядом с образовательным учреждением и зданием Почты.
Преподаватели и ученики школы № 7 имени Виталия Пушкарёва посадили деревья у памятного знака недалеко от школы и центрального автовокзала.
Новая аллея молодых деревьев появилась на улице Клавдии Назаровой. В высадке саженцев принимали участие представители органов местного самоуправления, молодые островичи – участники проекта «Волонтёры Конституции» и активные общественники.
Всего в день памяти и скорби в городе Острове было высажено 75 молодых деревьев в честь годовщины Великой Победы. Некоторые жители города присоединились к акции, посадив деревья у себя на приусадебных участках и придомовых территориях.