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Общество

75 молодых деревьев высадили жители Острова в рамках акции «Сад Памяти»

Фото: газета «Островские вести»

Жители Острова высадили 75 молодых деревьев в рамках акции «Сад Памяти». Саженцы клёна, берёзы и каштана высадили в разных местах города, сообщает газета «Островские вести».

Работники школы № 1 высадили деревья в центральной части Острова, у воинского мемориала рядом с образовательным учреждением и зданием Почты.

Преподаватели и ученики школы № 7 имени Виталия Пушкарёва посадили деревья у памятного знака недалеко от школы и центрального автовокзала.

Новая аллея молодых деревьев появилась на улице Клавдии Назаровой. В высадке саженцев принимали участие представители органов местного самоуправления, молодые островичи – участники проекта «Волонтёры Конституции» и активные общественники.

Всего в день памяти и скорби в городе Острове было высажено 75 молодых деревьев в честь годовщины Великой Победы. Некоторые жители города присоединились к акции, посадив деревья у себя на приусадебных участках и придомовых территориях.

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