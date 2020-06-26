Бани Псковской области можно будет посетить уже 1 июля

19:34, 26 июня 2020, ПАИ

С 1 июля в Псковской области откроются муниципальные бани, одновременно число посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области».

До 30 июня сохраняется обязательная самоизоляция граждан старше 65 лет. При этом сообщается, что начиная с 1 июля, эта норма указа носит рекомендательный характер.

В остальных случаях ограничительные мероприятия в регионе сохраняются до 14 июля: запрещены массовые мероприятия, по-прежнему закрыты для посещения граждан ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, стадионы, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения. Пролонгированы до 14 июля и обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного и перчаточного режима. Продлены и требования к организации работы учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.