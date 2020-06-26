Более 3,5 млн россиян потеряли работу с апреля

19:58, 26 июня 2020, ПАИ

С 1 апреля по 20 июня в России уволены более 3,5 млн человек, а приняты на работу более 2,85 млн человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минтруда РФ.

Больше всего уволенных оказалось в Москве (585,8 тысяч человек), Санкт-Петербурге (256,3 тысяч человек) и Московской области (186,4 тысяч человек).

Большинство тех, кто лишился работы, были сотрудниками больничных организаций (144,9 тысяч человек), строительной сферы (111,5 тысяч человек), торговли (88,7 тысяч человек). Еще более 101 тысячи человек, по данным на 20 июня, находятся под угрозой увольнения, в том числе более 14,8 тысяч человек в Москве, 5,8 тысяч – в Кемеровской области, 4,5 тысяч – в Ростовской области.

Кроме того, 105,7 тысяч сотрудников находились в отпусках без сохранения заработной платы (по сравнению с 16 июня этот показатель упал на 0,4 %), 496,5 тысяч были в простое (на 2,7 % меньше, чем 16 июня), 525,5 тысяч работали неполный рабочий день (на 0,4 % больше, чем к 16 июня). Более 2,5 млн трудились в удаленном режиме (на 1,1 % меньше, чем 16 июня).