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Общество

19 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Палкинском районе

В Палкинском районе выявлено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал глава Палкинского района Евгений Седов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Евгений Седов также доложил Михаилу Ведерникову, что в Палкинском районе полностью выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

«Ситуация у вас, действительно, благоприятная. Это результат осознанного подхода жителей ко всем рекомендациям и, конечно, работа администрации района», – сказал губернатор. Он также напомнил, что только неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора позволяет постепенно снимать введенные ограничения.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 609 случаев заражения коронавирусом, 882 человека выздоровело, 19 – умерло.

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