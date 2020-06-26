19 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Палкинском районе

22:24, 26 июня 2020, ПАИ

В Палкинском районе выявлено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал глава Палкинского района Евгений Седов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Евгений Седов также доложил Михаилу Ведерникову, что в Палкинском районе полностью выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

«Ситуация у вас, действительно, благоприятная. Это результат осознанного подхода жителей ко всем рекомендациям и, конечно, работа администрации района», – сказал губернатор. Он также напомнил, что только неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора позволяет постепенно снимать введенные ограничения.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 609 случаев заражения коронавирусом, 882 человека выздоровело, 19 – умерло.