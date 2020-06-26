Михаил Ведерников отметил активную работу общественников Палкинского района

22:46, 26 июня 2020, ПАИ

Активную работу общественников Палкинского района, в том числе и представителей территориального общественного самоуправления, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с главой района Евгением Седовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году на поддержку ТОСов уже выделено 10 млн рублей. Но общая сумма увеличится, потому что принято решение о проведении второго конкурса проектов ТОС.

Евгений Седов рассказал о некоммерческих организациях (НКО), работающих в районе. Он также сообщил, что в настоящий момент в муниципалитете четыре ТОСа и все они стали победителями последнего конкурса проектов.

«Нужно развивать это направление, сотрудничать с населением. Народ у вас очень активный. Надо делать все возможное, чтобы поддерживать таких людей», – заметил Михаил Ведерников и призвал главу муниципалитета опираться в своей работе именно на неравнодушных и инициативных граждан.