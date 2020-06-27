Михаил Ведерников поблагодарил своих подписчиков в Instagram за обратную связь

01:24, 27 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, поблагодарил своих подписчиков за обратную связь.

«Сегодня уже десятый выпуск итогов недели и ответов на ваши вопросы. Поэтому я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто слушает, читает, задаёт вопросы, порой сложные и острые, но, безусловно, всегда актуальные», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что старается внимательно следить за тем, что пишут жители Псковской области. «Но, конечно, ответить на каждое сообщение просто нет физической возможности. Поэтому, надеюсь, что этот формат востребован тем, что наиболее часто задаваемые вопросы можно будет комментировать в конце каждой недели», – заметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря обратной связи был решён целый ряд проблемных вопросов в сфере благоустройства, по дорожной разметке в Пскове, проведены служебные проверки в отношении руководителей сферы здравоохранения и транспорта. «Также приняты меры для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам «Псковпассажиравтотранс», – добавил губернатор.

«Я искренне дорожу вашим доверием и готовностью к диалогам. Считаю, что такая обратная связь и общественный контроль необходимы. Это один из важнейших элементов работы любого руководителя, который позволяет всегда, во-первых, иметь альтернативную точку зрения. А, во-вторых, оперативно реагировать на существующие проблемные вопросы», – заключил Михаил Ведерников.