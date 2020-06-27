В Псковской области на следующей неделе могут рассмотреть очередной этап снятия ограничений по коронавирусу

02:58, 27 июня 2020, ПАИ

В Псковской области на следующей неделе могут рассмотреть очередной этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на заседании оперативного штаба 26 июня было принято решение в дополнение к уже снятым ограничениям дать возможность в ограниченном режиме работать спортивным клубам, фитнес-клубам, музеям, экскурсоводам водить группы с ограничением по количеству человек. Также были сняты ограничения на количество посетителей салонов красоты и принято решение об открытии муниципальных бань. «Частные банные комплексы и сауны пока остаются под запретом», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что по каждому решению есть ряд обязательных к исполнению требований. «Убедительная просьба и посетителям, и сотрудникам эти требования соблюдать», – обратился губернатор к жителям региона.

«Неделю назад мы сделали ряд послаблений. Хочу сказать, что практически не зафиксировано нарушений. Все очень ответственно к этому вопросу отнеслись. Прошёл практически восьмидневный период. И если бы были какие-то нарушения, то мы сразу это увидели в статистике заболеваний. Этого не произошло благодаря осознанному отношению людей. Мы уже на этой неделе переходим к очередному этапу послаблений, и, если к этим вещам отнесутся серьезно, то на следующей неделе тоже можно будет рассматривать очередной этап послаблений», – заключил Михаил Ведерников.