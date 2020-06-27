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Общество

Явка на общероссийском голосовании по Конституции за два дня составила 19,49%

Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за два дня голосования по всей стране. Как пишет ТАСС, явка составила 19,49%.

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка – 19,49%», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии 27 июня.

Она пояснила, что явка должна быть естественной. «Никаких случаев принуждения [не должно быть]. Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию», – добавила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России.

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