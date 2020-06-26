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Свекровь и невестку оштрафовали за кражу рельс в Дедовичах

45-летнюю свекровь и 22-летнюю невестку оштрафовали за кражу рельс в Дедовичах, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 12 апреля около 18:00 злоумышленницы украли четыре металлические рельсы общей стоимостью более 4 000 рублей. Женщин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Суд оштрафовал виновных на 5 000 и 6 000 рублей соответственно. Приговор суда не вступил в законную силу.

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