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Видео: Министр науки и высшего образования Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах

Валерий Фальков. Фото "Печорской правды"

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я нахожусь здесь в Печорах с частным визитом, - рассказал министр. - Давно хотел посмотреть Псковскую землю, и вот оказался здесь».

Валерий Фальков также отметил, что воспользовался возможностью принять участие в голосовании по поправкам, находясь в любой точке России. «Оказавшись в этом уникальном месте, я решил исполнить свой гражданский долг. Тем более, что в документе (новой Конституции), который определит будущее страны, появились специальные положения, касающиеся науки. Дополнительные гарантии, касающиеся высшего образования, были и раньше, а сейчас появились гарантии именно по науке. Мы имеем к этому непосредственное отношение. И эти поправки мы с коллегами обсуждали», - подчеркнул Валерий Фальков.

Экслюзивное интервью с Валерием Фальковым смотрите сегодня на сайте Псковского агентства информации.

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