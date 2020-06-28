Серьёзные повреждения получили два автомобиля после ДТП на трассе в Псковской области
Mitsubishi L200 и Opel Zafira столкнулись у деревни Борки в Великолукском районе, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Столкнование произошло около 15:00 на трасса Шимск - Невель, два легковых автомобиля не поделили дорогу. Водитель Mitsubishi L200, выезжая из Борков, не пропустил Opel Zafira, который двигался из Невеля в Великие Луки.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили серьёзные технические повреждения.