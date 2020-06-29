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Общество

Суд в Себежском районе обязал власти рекультивировать свалку 1978 года

Себежский районный суд обязал администрацию Себежского района и администрацию идрицы обеспечить разработку проекта рекультивации земель для земельного участка у деревни Трубино, занятого свалкой твердых коммунальных отходов, и провести рекультивацию нарушенных земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Свалка твердых бытовых отходов у Трубино организована ещё в 1978 году, сейчас мусор сюда не вывозится. Кроме того, этот объект размещения отходов не внесен государственный реестр.

Проект рекультивации свалки должен быть готов не позже, чем через 7 месяцев. Исполнение судебного решения находится на контроле в специализированной прокуратуре.

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