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Общество

В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье

В Дедовичском районе прокуратура помогла трём сиротам получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрация Дедовичского района по причине отсутствия необходимых субвенций не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Дедовичского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в посёлке Дедовичи.

 

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