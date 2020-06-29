В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье

09:36, 29 июня 2020, ПАИ

В Дедовичском районе прокуратура помогла трём сиротам получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрация Дедовичского района по причине отсутствия необходимых субвенций не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Дедовичского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в посёлке Дедовичи.