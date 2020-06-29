29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков

09:55, 29 июня 2020, ПАИ

Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России – День партизан и подпольщиков. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

В годы Великой Отечественной войны партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.

На Псковщине партизанское движение началось с первых дней оккупации. На сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки можно посмотреть обзор газет и листовок Ленинградского партизанского края.

В нынешней Псковской области действовали ленинградские и калининские партизанские бригады, что соответствовало старому административному делению. К 1944 году ленинградских бригад было тридцать. В них воевало тридцать пять тысяч человек. В шестнадцати калининских бригадах на Псковщине сражались двадцать две тысячи партизан.

К зиме 1942/43 года был создан Братский партизанский край, на территории которого действовали русские, белорусские, латышские партизаны. Он простирался на десятки тысяч километров с населением около ста тысяч человек: от псковского Новоржева на севере до белорусского Полоцка на юге; от латышских Лудзы и Дагды на западе до рубежа Новосокольники – Невель на Псковской земле.

С 2017 года действует закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». Он призван сохранить и увековечить память партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Первым это звание получил Дедовичский район в 2018 году. В 2019 году звание присвоено Себежскому району. В 2020 году – Невельскому району.