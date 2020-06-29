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Общество

Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Дедовичи

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в посёлок Дедовичи с рабочим визитом 29 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона примет участие в открытии мемориала Партизанской славы на улице Промкомбината, проконтролирует капитальный ремонт моста через реку Шелонь на автодороге Дубровка – Дедовичи и благоустройство центральной площади.

Кроме этого, Михаил Ведерников посетит зерносушильный комплекс ООО «Скангали» и осмотрит здание, в котором планируется открыть филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Также губернатор Михаил Ведерников проведёт рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.

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