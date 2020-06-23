ГК «Иррико» поставит картофель для чипсов Lay’s

16:02, 29 июня 2020, ПАИ

ГК «Иррико» (входит в группу ВТБ) заключила контракт с ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (входит в PepsiCo) на поставку ставропольского картофеля для приготовления чипсов марки Lay’s.

«Иррико» выращивает картофель с использованием передовой, адаптированной к особенностям региона технологии выращивания картофеля, соответствующей мировым стандартам. Применение современной системы орошения позволяет получать качественный урожай на Юге России, в Ставропольском крае, уже летом. Поставки раннего картофеля начнутся в конце июня текущего года. Современное высокотехнологичное овощехранилище в совокупности с высоким уровнем экспертизы персонала позволяют обеспечить длительное хранение картофеля в зимне-весенний период и осуществлять поставки вплоть до конца июня следующего года.

«Картофель специализированных сортов для изготовления чипсов марки Lay’s выращивается нами в соответствии со строгими стандартами качества PepsiCo. Наши передовые сельскохозяйственные технологии и современная система орошения позволяют начинать поставки уже в июне, что значительно опережает сроки получения урожая с/х производителями из средней полосы России», – отметила коммерческий директор ГК «Иррико» Виктория Асхабалиева.

Александр Костиков, директор по коммуникациям PepsiCo в России: «Все чипсы Lay’s, которые мы продаём в России, производятся исключительно из картофеля, выращенного в России. Для чипсов необходимы особые сорта картофеля, при этом мы предъявляем очень высокие требования и к качеству картофеля, и к принципам работы наших агропоставщиков. Включение в пул поставщиков картофеля для Lay’s – это своего рода «знак качества» для сельхозпроизводителя, подтверждающее соблюдение мировых стандартов производства».

PepsiCo – крупнейший промышленный переработчик картофеля в России. Ежегодно компания закупает у местных поставщиков более 350 тысяч тонн картофеля. Чтобы полностью локализовать сырьевую базу в России, компания еще в 1996 году начала программу поддержки поставщиков картофеля. В рамках программы картофельные хозяйства обеспечиваются качественным посадочным материалом, а фермерские хозяйства получают постоянную помощь и консультации экспертов, участвуют в семинарах по обмену опытом. Благодаря программе PepsiCo смогла к сегодняшнему дню полностью обеспечить себя качественным сырьем в необходимом объеме.

В этом году «Иррико» планирует собрать более 50 тысяч тонн картофеля, треть из которого будет поставлена на несколько крупных перерабатывающих заводов международных и отечественных компаний, производящих чипсы, картофеля-фри, картофельные дольки, крахмал и хлопья.

Компания «Иррико» – одно из крупнейших хозяйств, занимающихся развитием передовых сельскохозяйственных технологий с применением современной системы орошения на Юге России, входит в группу ВТБ. Сегодня на площади 1500 гектар компания занимается выращиванием продовольственного картофеля для розничных сетей и специализированных сортов для приготовления чипсов, картофеля-фри, картофельных долек.

Компания PepsiCo – крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков*. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает более 20 000 сотрудников.

Сегодня компания PepsiCo является одним из ведущих производителей в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, «Русский дар», и др., на рынке чипсов и снеков (Lay’s®, Cheetos®, «ХрусTeam»), в сегменте соков и нектаров («Я», «Фруктовый Сад», J7®, «Любимый» и др.), на рынке молочной продукции («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax®, «Имунеле»), и детского питания («Агуша» и «Чудо детки»), а также в сегменте бутилированной воды («Аква Минерале», «Родники России»).

PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания инвестирует значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.

*По данным рейтинга крупнейших компаний по объему реализации продукции рейтингового агентства «Эксперт РА» RAEX-600-2018