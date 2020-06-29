Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове

16:38, 29 июня 2020, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности ПГД в ходе заседания, которое состоялось 29 июня под председательством главы Пскова Елены Полонской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщили в администрации Пскова, в целях достижения результатов по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании поручения президента РФ было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Возведение больничного корпуса в Пскове планируется на земельном участке, находящемся в ведении Минобороны России. Поэтому описание вида разрешенного использования данного земельного участка было предложено дополнить строкой «Стационарное медицинское обслуживание».

Члены комитета единогласно поддержали это предложение и проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 30 июня.