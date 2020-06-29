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Общество

Пскович лишился автомобиля из-за почти двухмиллионного долга

Судебные приставы наложили арест на автомобиль жителя Пскова в счёт погашения задолженности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника возбуждено 26 исполнительных производств на общую сумму около 2 млн рублей. «Это непогашенные задолженности по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, кредитам, а также долги перед физическими лицами», – пояснили в ведомстве. При этом должник не имеет места работы.

Аресту подвергся Автомобиль Lada Largus 2018 года выпуска, который продолжительное время находился в исполнительном розыске. Сейчас арестованное автотранспортное средство изъято и эвакуировано.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль будет реализован на торгах. Полученные от реализации деньги будут перечислены в счет погашения имеющихся у псковича долгов.

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