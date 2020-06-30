В 2019 году в Пскове прошло 49 публичных слушаний

10:34, 30 июня 2020, ПАИ

49 публичных слушаний прошло в Пскове в 2019 году. Об этом в своём отчёте о работе рассказала глава города Пскова Елена Полонская во время сессии Псковской городской Думы 30 июня.

«Участие общественных институтов в муниципальной деятельности является механизмом повышения гласности местного самоуправления», - отметила Елена Полонская, добавив, что в прошлом году было проведено 49 публичных слушаний, на которых рассмотрели важнейшие вопросы. В частности, по землепользованию и застройке города, по проекту бюджета Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приведены в соответствие с действующим законодательством. Внесение изменений продиктовано новыми требованиями горожан к обустройству городской среды.

«Отрадно, что начат процесс по рекультивации свалки, которая находится в черте города, - отметила Елена Полонская, добавив, что была разработана проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде в рамках проекта «Чистая страна».

Было рекомендовано разработчику проектно-сметной документации - «Институт проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург) - в обязательном порядке пройти ряд государственных экспертиз.

Проектная документация поступила в Северо-Западное Межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения государственной экологической экспертизы. Наличие документации позволит городу претендовать на субсидии из федерального бюджета на ликвидацию Псковской городской свалки.