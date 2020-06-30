Результаты работы депутатов в округах перечислила глава Пскова

10:41, 30 июня 2020, ПАИ

Результаты работы депутатов в округах перечислила глава Пскова Елена Полонская, выступая с отчетом на сессии Псковской городской Думы 30 июня.

«Для объективной оценки городских проблем на местах, организации прямого диалога между жителями и органами местного самоуправления в рамках с мая 2019 по май 2020 года депутаты Псковской городской Думы было проведено 4 контрольных выезда на избирательные округа города: на округ №6, депутат Баев Александр Викторович; №8, депутат Полонская Елена Александровна; на округ №12, депутат Стороненков Григорий Иванович; и на избирательный округ №7, депутат Федорова Ольга Александровна», - рассказала Елена Полонская.

В итоге решено рассмотреть возможность ремонта междворовых проездов у Стоматологической поликлиники, путем перевода их в ведение муниципалитета. При разработке проектной документации строительства ул. Кузбасской были учтены пожелания жителей микрорайона и в сам проект запланировано внесение изменений о ремонте существующих подъездов к комплексу зданий Женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии.

При осмотре качества проведенного благоустройства сквера между домами №26 по улице Коммунальной, №27 по улице Народной и детским садом №37 «Кораблик» принято решение весной 2020 года произвести подсыпку землей территорию сквера, а также провести рейд на предмет санации деревьев детского сада №37 «Кораблик».

В настоящий момент произведены работы по подсыпке плодородной землей зоны озеленения.

В Контрольное Управление Администрации города Пскова Направлено обращение с просьбой выписать предписание собственнику торговой точки «Ласточка», расположенной у дома №26 по улице Коммунальной и детским садом №37 «Кораблик» на предмет уборки прилегающей к ним территории. Меры приняты, замечания также устранены.

По окончании ремонта дворовой территории дома №43 по Рижскому проспекту принято решение сделать подсыпку территории плодородной землей для дальнейшей посадки растений и кустарников.

Земля завезена на округ №8 в рамках подготовительных мероприятий международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При осмотре дворовой территории дома № 29/31 по Рижскому проспекту было принято решение дать поручение УК «Пароменское» демонтировать детскую площадку, находящуюся в данном дворе. В настоящее время скамейки демонтированы и установлены новые.

По просьбе жителей дома № 29/31, по Рижскому проспекту перенести искусственные дорожные неровности ближе к въезду автомобильного транспорта во двор дома, установлены конусы, препятствующие проезду и парковке транзитного транспорта.

Кроме того, было рекомендовано Управляющей компании «ТЭЗиИС» провести уборку территории вокруг стадиона многопрофильного лицея №4.

Уборка произведена. Силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города» производится отсыпка асфальтовой крошкой примыкающей территории. Помимо этого, выполнен ремонт тротуара и прохода к остановочному комплексу по улице Горького у дома №14/2. Устранены недостатки по ремонту карниза крыши, произведён косметический ремонт фасада дома № 20 А по улице Пароменской. Выполнено обустройство искусственных неровностей по улице Коммунальной, домов №№10,12. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль участка по улице Леона Поземского от дома №61 до перекрестка улицы Ипподромная.

В 2020 году в рамках муниципального контракта будет отремонтирован Гаражный проезд на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. В настоящее время в рамках муниципального контракта ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории спортивного стадиона лицея «Развитие».

Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к открытию пристройки-яслей к детскому саду № 25 «Золотой ключик» с возможностью освещения данной территории. Незаконно размещённые гаражи на данном участке снесены, спилены аварийные деревья.

«Замечу, контрольные выезды депутатов приносят реальный результат, позволяют оперативно решать точечные проблемы и брать в работу более масштабные вопросы, которые избиратели ставят перед депутатами. Благодаря таким выездам удается оперативно, на месте, решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, корректировать работу Управляющих компаний по вывозу мусора, санации деревьев, установки скамеек, демонтажа аварийных качелей. Кроме того, на месте даются комментарии специалистов по возникающим вопросам», - подытожила Полонская.