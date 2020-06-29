Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом

18:43, 29 июня 2020, ПАИ

Автомобили Chery и ВАЗ-2107 не поделили проезжую часть в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 июня на Ленинградском шоссе на повороте к городу Порхову. По словам очевидцев, пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2107 проигнорировал красный сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой.

Пострадала пассажирка автомобиля Chery. Ей была оказана помощь на месте дорожной аварии, от госпитализации отказалась.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.