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Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом

Фото ПАИ

Автомобили Chery и ВАЗ-2107 не поделили проезжую часть в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 июня на Ленинградском шоссе на повороте к городу Порхову. По словам очевидцев, пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2107 проигнорировал красный сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой.

Фото ПАИ

Пострадала пассажирка автомобиля Chery. Ей была оказана помощь на месте дорожной аварии, от госпитализации отказалась.

Фото ПАИ

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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