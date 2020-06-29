Проголодавшийся пьяный пскович угрожал ножом своей сожительнице

08:54, 30 июня 2020, ПАИ

Угрожал ножом своей сожительнице проголодавшийся пьяный пскович. Мужчина был признан виновным в совершении угрозы убийством, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

Подсудимый проснулся в пять часов утра в нетрезвом состоянии из-за чувства голода. Не найдя еды, он стал будить свою сожительницу с требованиями приготовить еду. Однако женщина отказалась и сообщила, что плохо себя чувствует.

Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и приставил его к горлу сожительницы, тем самым угрожая ей убийством. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.