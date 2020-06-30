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Общество

45% россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, следует из отчета аналитического центра НАФИ по итогам опроса в июне. Треть опрошенных россиян (29%) сообщили, что у них были сбережения, но их оказалось недостаточно. Об этом пишет «Коммерсант».

Достаточно средств, чтобы пережить самоизоляцию даже в условиях потери всех источников дохода, оказалось у 26% россиян. При этом из всех опрошенных 46% заявили, что столкнулись с финансовыми трудностями. Из тех, у кого совсем не было сбережений, трудности с деньгами в период самоизоляции появились у 57% респондентов, сообщает РБК.

По данным НАФИ, до начала пандемии только 6% россиян сообщали, что «едва сводят концы с концами», а в апреле их стало уже 11%. Увеличилась и доля тех, кому хватает денег на продукты, но покупать одежду стало затруднительно (с 21% до 28%). Доля тех, кто свободно покупал еду и одежду, но при этом не мог позволить себе покупку холодильника или телевизора, сократилась с 44% до 36%. Меньше стало и тех, кто свободно приобретал бытовые приборы, но затруднялся с покупкой машины (с 25% до 19%).

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