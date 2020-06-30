«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол

13:23, 30 июня 2020, ПАИ

Театрально-концертной дирекции отдали «Таблетку» в псковском городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили во время сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Городскому парку культуры и отдыха разрешили предоставить в безвозмездное пользование «Таблетки» Театрально-концертной дирекции для размещения там Театра кукол.

Реконструировать «Таблетку», по словам депутатов, невозможно. Депутаты отметили, что следует сносить всё и ставить новое здание Театра кукол, но поскольку это охранная зона могут возникнуть проблемы.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, что на реконструкцию и строительство предусмотрено 400 млн рублей, которых в бюджете не предусмотрено.

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Невалённая добавила, что должно быть больше гласности и привлечения к работе депутатов. Особое волнение у Невалённой вызвал грядущий спил деревьев.

Передачу «Таблетки» Театрально-концертной дирекции одобрили депутаты.