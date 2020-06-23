На 114,7 млн рублей увеличилась доходная часть бюджета Пскова

14:11, 30 июня 2020, ПАИ

30 июня в ходе очередной 39-ой сессии, парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Доходная часть на текущий год увеличивается на сумму 114,7 млн рублей. В частности, финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличивается на 93,4 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. На обеспечение продуктовыми наборами обучающихся общеобразовательных организаций бюджет увеличился на 20,1 млн рублей.

Доход бюджета на 2022 год увеличивается на 2,4 млн рублей за счет субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Вместе с тем, расходы текущего года увеличились на 116,6 млн рублей. Доходная и расходная часть на 2021 год остаются без изменений. Расходная часть 2022 года увеличивается на сумму 2,4 млн рублей.

Внесение изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутатами утверждены.

Также, на сессии был рассмотрен вопрос предоставления льгот субъектам малого предпринимательства «Псковского бизнес- инкубатора». Согласно решению Псковской городской Думы от 29 апреля 2020 года, арендная плата на 90% снижена только двум арендаторам из 13.

В связи со сложным финансовым положением, обусловленным потерей значительной части доходов резидентов, Администрация города Пскова выступила с инициативой оказать помощь арендаторам, не указанным в перечне, и применить к ним такую же меру поддержки. Решение поддержали и меры поддержки будут применены ещё к 11 резидентам. По действующим договорам сумма уменьшения арендной платы на 90 % за 1,5 месяца (1 апреля - 15 мая 2020 года) составляет 77,5 тыс рублей.

Кроме того, депутатами было решено продлить налоговые каникулы для садоводческих товариществ города до 2020 года по земельному налогу. Это позволит садоводствам изыскать средства на проведение работ по уточнению границ земель общего пользования, межеванию и постановку на кадастровый учет. Таким образом существенно снизится уровень налоговой нагрузки на садоводства и освободит от оплаты налогов за бесхозные участки.