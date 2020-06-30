Сергей Степашин: Александр Пушкин проголосовал бы за русский язык

15:16, 30 июня 2020, ПАИ

Сергей Степашин отметил, что Александр Пушкин проголосовал бы «за» русский язык. Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин рассказал, что принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию 26 июня дистанционно, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В голосовании уже приняло участие больше 40% граждан, - отметил Степашин. – Особенно приятно, что сегодня находимся здесь, в Пушкинских Горах, ведь Пушкин бы сказал, что он двумя руками за историю, за традиции и за великий и красивый русский язык.