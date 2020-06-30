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Общество

Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа

Крупнейший сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Пскове. С 30 июня псковичи смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Пскове будет доставлять заказы из торговой сети Пчелка. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Для заказа доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 20 тыс. наименований, в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 9 утра до 11 вечера. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал”, - говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМакрета.

Сервис доступен в более 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Мегамарт», «Виктория», и «Командор».

ООО «Инстамарт Сервис» Юр. адрес: 119180 г. Москва, 2-й Казачий пер. д. 11 стр. 2, эт. 2, пом. I, комната № 10, ОГРН 1187746494980 от 22.05.2018

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