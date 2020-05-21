Модернизация инженерных систем в сфере ЖКХ

16:05, 30 июня 2020, ПАИ

В сфере жилищно-коммунальных услуг в России существуют определенные проблемы. Но уже сегодня во многих российских регионах проводятся работы по модернизации и капитальному ремонту систем. Они направлены на улучшение функционирования коммуникаций, что гарантирует дополнительную безопасность и комфорт жильцам. Проводятся как плановые работы, так и установка нового оборудования для улучшения качества функционирования объектов. Стремительно набирают популярность системы дистанционного контроля и управления сетями.

Внимание уделяется качеству используемых комплектующих, так как от этого зависит эффективность и бесперебойность функционирования сетей. Ведущим поставщиком деталей для трубопроводов в России считается компания «ОНИКС». Сегодня ее ассортимент представлен следующими товарными позициями:

шаровые краны;

задвижки;

тройники;

компенсаторы;

прокладки.

Представленные детали трубопровода доставляются по всей России. Производственная база и склад компании расположен в Санкт-Петербурге. Доставка в другие регионы проводится посредством транспортных компаний. Сроки прибытия в каждом случае рассчитываются индивидуально. Если требуется доставка продукции в Псков или область, то транспортная компания привезет заказ в течение 1-2 дней с момента оформления заявки. Сотрудничество ведется только с надежными ТК, что гарантирует своевременность прибытия и сохранность груза.

С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт инженерных систем?

Периодичность выполнения капремонта инженерных систем отображается в техническом регламенте. По мере эксплуатации отдельные элементы изнашиваются. Если своевременно не провести замену, то можно столкнуться с серьезными авариями. Для устранения их последствий придется потратить в будущем больше времени и средств. Капитальный ремонт отопительных систем проводится раз в 25 лет, электроснабжения – 30 лет, канализации – раз в 60 лет. При обслуживании нужно использовать надежные стальные фланцы, заглушки, фланцы, чтобы исключить протечки и прочие аварийные ситуации.

Заказать арматуру для провода, изготовленную из сертифицированных материалов, можно напрямую у производителя – компании «ОНИКС». Она реализует оптом задвижки 30ч39р, фланцы, компенсаторы и прочие виды изделий, которые в оптимальные сроки доставляются во все регионы России.