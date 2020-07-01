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Общество

Нестерук: В условиях коронавируса голосование по поправкам безопаснее похода в магазин

Александр Нестерук

В условиях коронавируса голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области безопаснее похода в магазин, заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом с брифинга в информационном центре облизбиркома передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук подчеркнул, что все участники голосования, а также члены участковых избирательных комиссий должны использовать средства индивидуальной защиты – в этом случаев избирательные мероприятия будут безопасными для всех участников процесса.

«Применение защитных средств позволит полностью предотвратить риски заражения», – заверил Александр Нестерук.

Он также отметил, что для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на участках появились дополнительных входы и выходы, которые призваны развести потоки людей и избежать их скопления.

«На всех избирательных участках всем голосующим выдаются маски, перчатки, производится обработка рук дезинфекторами, поэтому ухудшения эпидемической ситуации мы не ожидаем», – подчеркнул Александр Нестерук.

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