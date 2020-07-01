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Общество

Почти 25 тысяч великолучан приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Николай Козловский

24 тысячи 681 житель Великих Лук приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил глава города Николай Козловский во время прямого включения в информационном центре облизбиркома 1 июля.

«На всех избирательных участках избирательные комиссии работали и работают в штатном режиме. Жалоб нет. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Сегодня, в основной день голосования, явка заметно оживилась», – прокомментировал ситуцию Николай Козловский.

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, голосование проходит с чётким соблюдением всех санитарно-эпидемических норм и требований в отношении избирателей и членов избирательных комиссий. При входе на участок измеряется температура, проводится дезинфекция рук. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции. Участки для голосования в течение дня обрабатываются дезинфицирующими растворами.

Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. 1 июля официально объявлено в России выходным днём.

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