Вернуться на главную страницу Фото 1 из 18 В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию

Фото: Районные газеты



На участках в Печорах, Гдове, Великолукском, Дновском, Порховском районах, В Порхове, в Пушкинских горах голосование идет полным ходом. По проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию лидирует по-прежнему в лидерах Стругокрасненский район. Такие данные приводит Избирательная комиссия Псковской области. Стругокрасненский район лидирует в рейтинге – там процент проголосовавших составляет 82,43. Второе место занимает Куньинский район – 69,05 %. Третье место занимает Дедовичский район, где процент проголосовавших составил 68,79 %. Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.