В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции

18:25, 01 июля 2020, ПАИ

Псковская молодежь считает голосование по поправкам в Конституцию России значимым событием. «Кому, как не нам, выбирать будущее для своей страны», - отметила представительница Общероссийского народного фронта во время видеоконференцсвязи с информационным центром избирательной комиссии 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все что происходит сегодня в нашей стране, имеет колоссальное значение для общества, для развития государства. Когда мы обсуждаем поправки в Конституцию, мы это связываем с будущим России, с молодым поколением», - подчеркнул заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Псковской области Виктор Остренко.

Член ОНФ Анна Смирнова объяснила, что волонтеры организации работают на избирательных участках, измеряют температуру, проводят дезинфекцию, вручают перчатки и информируют участников голосования. Волонтеры работали на избирательных участках во всех районах Псковской области.

«Я считаю, что наша роль в данном мероприятии очень важна: не только для обеспечения безопасности людей, но и в качестве участия в главном событии страны», - рассказала доброволец Дарья.

По видеосвязи общетвенники из Острова, Великих Лук, Псковского района поделились своими впечатлениями от работы на голосовании. «Настрой у всех весьма позитивный, несмотря на пандемию и на те условия, в которых проходит голосование. Трудностей не было», - рассказал Максим Ермолин.

Волонтеров также поблагодарил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов. «Я благодарю всех за участие в подготовке к проведению голосования. В вашем резюме это будет одним из топовых плюсов, которые будут по достоинству оценены работодателями. Вы провели большую, важную работу, большое вам всем спасибо», - подчеркнул Игорь Сопов.