Видеоролики псковского Молодёжного парламента о поправках в Конституцию набрали десятки тысяч просмотров в соцсетях

19:23, 01 июля 2020, ПАИ

Видеоролики Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов о голосовании по поправкам в Конституцию России набрали в социальной сети «ВКонтакте» 92 тысячи просмотров. Об этом сообщила председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я благодарю всех членов Молодёжного парламента, работа была проделана очень большая, – отметила она. – Мы все работали дистанционно. Не скажу, что это было легко и просто, но мы справились. Этот проект получился и состоялся только благодаря тем людям, которые есть в Молодёжном парламенте».

Видеоролики рассказывали о 10 наиболее важных поправках в основной закон страны.

По мнению Юлии Лысовой, голосование по поправкам в Конституцию не только важнейшее событие 2020 года, но и последнего десятилетия.