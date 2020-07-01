Псковичи за сутки собрали 100 тысяч рублей на лечение съедаемого опарышами кота

20:18, 01 июля 2020, ПАИ

Псковичи за сутки собрали 100 тысяч рублей на лечение съедаемого опарышами кота Спартака с обширной раной на туловище, сообщили Псковскому агентству информации в «Зоозащите». Раненый питомец провёл весь день под палящим солнцем.

«Рана за день на жаре доведена опарышами до некроза, – рассказали в «Зоозащите». – Личинок вытаскивали ещё даже сегодня утром. Анализы говорят о сильнейшем воспалительном процессе, сильном обезвоживании. Нам пришлось оставить Спартака ещё на сутки на стационаре».

После операции коту предстоит долгое восстановление. «У Спартака ещё сломана лапа. Посмотрим, как она будет срастаться. Очень не хочется ещё и лапу оперировать», – отметили зоозащитники.

«Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к горю несчастного кота-подростка. В течение нескольких часов постоянно шли пожертвования для лечения, операции, послеоперационного выхаживания. Средства поступают до сих пор!» – добавили зоозащитники.

В настоящее время состояние кота стабильное, кушает самостоятельно. 1 июля вечером Спартак переезжает в зооприют «Лесопилка».