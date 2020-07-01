0
23:03
31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
22:20
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:06
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
21:46
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
21:18
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
21:08
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
20:58
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Псковичи за сутки собрали 100 тысяч рублей на лечение съедаемого опарышами кота

Раненый кот Спартак. Фото "Зоозащиты"

Псковичи за сутки собрали 100 тысяч рублей на лечение съедаемого опарышами кота Спартака с обширной раной на туловище, сообщили Псковскому агентству информации в «Зоозащите». Раненый питомец провёл весь день под палящим солнцем.

Кот Спартак после операции. Фото "Зоозащиты"

«Рана за день на жаре доведена опарышами до некроза, – рассказали в «Зоозащите». – Личинок вытаскивали ещё даже сегодня утром. Анализы говорят о сильнейшем воспалительном процессе, сильном обезвоживании. Нам пришлось оставить Спартака ещё на сутки на стационаре».

Кот Спартак после операции. Фото "Зоозащиты"

После операции коту предстоит долгое восстановление. «У Спартака ещё сломана лапа. Посмотрим, как она будет срастаться. Очень не хочется ещё и лапу оперировать», – отметили зоозащитники.

«Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к горю несчастного кота-подростка. В течение нескольких часов постоянно шли пожертвования для лечения, операции, послеоперационного выхаживания. Средства поступают до сих пор!» – добавили зоозащитники.

В настоящее время состояние кота стабильное, кушает самостоятельно. 1 июля вечером Спартак переезжает в зооприют «Лесопилка».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
01 июля 2020
31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2020
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
01 июля 2020
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
01 июля 2020
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
01 июля 2020
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
01 июля 2020
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Идет загрузка...